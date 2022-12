Ka investeerimine automaatiseeritakse. Robotite kasutamine on aastaga kahekordistunud

Robotid ei levi meie majanduses mitte ainult tööstuses ja teeninduses, ka investeerimine pole digitaliseerumisprotsessist kõrvale jäänud.

Rozenštrauchi juhitud Kreditex Ühisraha nimelisel investeerimisplatvormil on automatiseerimine olulisel kohal. „Selgelt üle pool investeeringutest toimub automaatselt, tänavu on neid tehtud juba üle 15 000,“ toob Rozenštrauch välja. „See trend kasvab püstloodis: möödunud aastaga võrreldes on kinnisvaralaenudesse automaatne investeerimine sisuliselt kahekordistunud ja tagatiseta laenude puhul on see kasvanud kahe kolmandiku võrra.“

Kreditexi ühisrahastusplatvorm pakub soovijatele erinevaid laenuvõimalusi, olgu see kinnisvara soetamiseks, ettevõtluse arendamiseks või muuks tarbeks. Laenusummad tulevad aga erainvestoritelt, kes vahel suuremate summade, vahel aga ka vaid paarikümne euro kaupa oma vaba raha intresse koguma panevad.

Robot investorite soovil

Pidevalt ettevõtte kodulehel investeerimisvõimalusi püüda võib olla aga tüütuvõitu. „Investorid pöördusid ise meie poole ja kurtsid, et nad ei viitsi iga päev kontrollida, kas mõni uus huvipakkuv investeerimisvõimalus on tekkinud. Me oleme investoritele kogu aeg nii telefoni kui e-maili teel kättesaadavad, see teeb suhtluse ja infovahetus väga lihtsaks. Nii see mõte arenema hakkas,“ selgitab Rozenštrauch.

Investeeritud summade analüüsist selgus ka, et päris palju tehakse tehinguid paarikümne euro kaupa. Selliste summade puhul ei viitsi tõesti pidevalt jälgida, kas investeeringust on juba kogunenud piisav summa, mille võiks jälle edasi investeerida.

Kreditexis on autoinvesti kasutamine erinevalt nii mõnestki teisest analoogsest portaalist tasuta. „Põhjus on selles, et meie teenime laenu andmise pealt, mitte investorite pealt. Investoritelt võtame väikese tasu ainult ühel juhul: kui enne investeeringu tähtaja lõppu soovitakse projektist väljuda ja oma osalus edasi müüa,“ räägib Rozenštrauch.