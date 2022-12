OTSEBLOGI | Jõustus hinnalagi Venemaa naftale

Esmaspäev, 5. detsember. Käimas on sõja 285. päev. Tänasest jõustub G7 riikide vahel kokku lepitud Venemaa meretransporditava nafta hinnalagi. Eesmärk on vähendada Kremli sissetulekuid fossiilkütustest ning piirata Moskva suutlikkust rahastada oma sõda Ukrainas. Kuid kriitikud väidavad, et ülempiir on kasutu, kuna see ületab praeguse Venemaa naftahinna, umbes 52 dollarit barreli kohta. „Pole tõsiseltvõetav otsus seada Venemaa hindadele selline piir, mis on terroristliku riigi eelarvele üsna mugav,“ ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi.