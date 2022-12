OTSE | Minister Läänemets selgitab siseministeeriumi rahaeraldisi koolidele-lasteaedadele

Erikomisjoni esimehe Tõnis Möldri sõnul soovib siseminister järgmise aasta riigieelarve eelnõus ministeeriumi investeeringute mahtu pea 12 miljoni euro võrra vähendada, et jagada see kohalike toetustena koolidele, lasteaedadele ja kohalikele omavalitsustele.

„Siseministri ettepanek on jagada siseturvalisuse suurendamiseks ehk päästjatele, politseinikele ja ka näiteks riigipiiri arendusteks mõeldud raha valimiste eel kohalikele objektidele, mis ei ole ministeeriumi haldusalas ning mille on valinud minister läbipaistmatult, enda erakonnakaaslasi eelistades. Samal ajal küsib ta siseturvalisuse tarbeks lisaraha valitsuse reservist. Me ei saa lubada, et minister ajab segi enda ja riigi rahakoti ning kasutab ministeeriumi eelarvet valimiskampaaniaks,“ ütles Mölder, kelle sõnul ootab riigieelarve kontrolli komisjon siseministrilt avalikul istungil selgeid vastuseid, miks ta sellised otsused ja ettepanekud on teinud.