Ühendus soovib riigilt sõjavastaste plakatite eemaldamist Vene saatkonna eest

„Agressorriiki survestatakse verist agressiooni lõpetama igal võimalikul moel, sh ka rahvusvaheliselt, juhtides muu hulgas avalikkuse tähelepanu Venemaa terroristliku režiimi sõjakuritegudele ja ohvrite kannatustele. Venemaa kui agressorriigi ja selle juhtkonna vastu protestivate inimeste tegevus on praeguses olukorras õigustatud, „ teatas sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar siseministeeriumi poole pöördunud MTÜle Koos Rahu Eest Eestis. „Seepärast pole mingil moel põhjendatud kõnealuse protestiväljapaneku eemaldamine põhjendustel, et see on eesmärgi täitnud. Agressorriigi saatkonna ette kogunenud protestiväljapaneku häiriva mõju osas kauni linnaruumi esteetikale selgitame, et Ukraina sõda kogu oma valus ja inetuses ei ole teema, mida ilusama jõuluvaate nimel silma alt peita.” Kommusaar lisas, et igasugused omavolilised või organiseeritud katsed ja üleskutsed eemaldada või kahjustada kõnealuseid protestisõnumid võib käsitleda õigusrikkumisena. Mis aga puudutab politseivalvet Vene saatkonna juures Pikal tänaval, on selle eesmärk tagada turvalisus Vene saatkonna ümbruses, lisas ta. Varasemalt on julgeolekuekspert Eerik-Niiles Kross näinud MTÜ Koos Rahu Eest Eestis eksistentsis tuttavaid mustreid idanaabrite mõjutustegevusest, on vahendanud Delfi.