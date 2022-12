OTSEBLOGI | NASA andmetel on Venemaa Ukrainast varastanud miljardi dollari väärtuses nisu

Massimõrvade ja sundküüditamiste ning tervete linnade hävitamise kõrval röövib Venemaa Ukrainalt ka nisusaaki. NASA andmetele viidates teatab Bloomberg, et praegu on Ukraina okupeeritud piirkondadest varastatud nisu 1 miljardi dollari väärtuses.

USA on öelnud, et Venemaa nafta hinna uus ülempiir „lõikab kohe Putini kõige olulisemat tuluallikat“

USA president Joe Biden ütles, et Ukraina sõja lõpetamiseks on ainult üks ratsionaalne viis – see on Putinil Ukrainast vägede välja tõmbamine. Biden märkis, et tal ei ole plaanis Putiniga ühendust võtta, kuid ta on valmis rääkima Venemaa liidriga, kui tal oleks reaalselt huvi sõda lõpetada.