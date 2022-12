ERILINE KONTSERT: kuidas kurdid kuulsid ja pimedad nägid koorimuusikat. „Vaatasin viipekeelse kogukonna hingestatud kaasaelamist – see oli äärmiselt südantsoojendav!“

„On nii, et üks lihtsalt vaatab, aga teine näeb. Päriselt. Silmad ei tee kedagi nägijaks, ega kõrvad kuuljaks. Sest südamel pole vaja silmi, et näha, ega kõrvu, et päriselt kuulda,“ arutleb luuletaja Lauri Räpp laupäeva õhtul Tallinna Tehnikaülikooli aulas kontserdil „Mis on inimene?“.