Juhtkiri | Mis on ühist valimistel ja pornol? 

Aegade algusest on inimesed soovinud kõike lihtsustada. Tegelik maailm on palju nüansirikkam, kui kirjeldused, statistika, kunst või isegi porno edasi anda suudab. Lihtsustused on aeg-ajalt vajalikud, et andmeid analüüsida või juhtida tähelepanu mõnele seigale. Samas on teemasid, mida kuidagi ei tohiks labaselt lihtsustada. Eriti kole on see, kui näilise pealispinna taha ei soovitagi süveneda ega toimuvast aru saada.