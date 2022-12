SÕJAKOKKUVÕTE | Ukraina saatkondadesse saadeti ka loomade silmi

Ühendriike külastanud Prantsuse president Emmanuel Macron sõnas: „Me ei kutsu ukrainlasi iial üles tegema kompromissi, mis pole neile vastuvõetav. Peame austama ukrainlasi, et nemad saaksid otsustada hetke ja tingimuste üle, millal nad oma territooriumi ja tuleviku üle läbirääkimisi peavad.“ USA president Joe Biden ütles, et Ukraina sõja lõpetamiseks on ainult üks viis – see on Ukrainast vägede väljatõmbamine. Ta märkis, et tal ei ole plaanis Vladimir Putiniga ühendust võtta, kuid on valmis temaga rääkima, kui tollel oleks reaalne huvi sõda lõpetada. Kreml lükkas reedel Bideni tingimused Ukraina rahukõnelusteks Putiniga tagasi, kinnitades, et Moskva pealetung jätkub.