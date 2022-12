TOP | Peast rohelised

Tehke rahvale tsirkust, siis pole leiba vajagi, võiks moodsasse võtmesse panna peaminister Kaja Kallase ja riigikogu esimehe Jüri Ratta mõttevahetuse tantsusaate ainetel. Kellel oli piinlik, kellel ei olnud? Kes ja kellega ja mis filmi vaatas? Tervis ja liikumine on tähtis, heategevuse nimel tantsimine ‒ suurepärane. Aga kas tõesti on nii tähtis, kes ja kus kellega intiimsusi või tantsusamme jagab? Kuni kõik täiskasvanud osalejad toimivaga rahul on, andku minna. Kas see kõik on päriselt tähtis? Ilmselt mitte. Seni, kuni rahvas jälgib Jüri tantsusamme, ei märka ta ehk, et elektrimajandusega ei saa kuidagi järjele, Ukrainas käib sõda ja kõik need muud tegemata asjad. Jah, kino peab saama ja igaüks peab meelt lahutama, kuid kas tola mängimine on riigi tippjuhtide kõige olulisem tööülesanne?