20 TUNDI ULGUMEREL: reisija kukkus üle kruiisilaeva parda

Grimes oli vees umbes 20 tundi, võideldes tugevate hoovuste ja meduusidega ning olles vägagi teadlik sellest, et sealsetes vetes leidub tõenäoliselt haisid. 28aastane mees sõnas ABC Newsile, et tal oli peas kindel teadmine: ta peab eluga pääsema, teist võimalust ei ole. Grimes usub, et igaüks meist on siin ilmas põhjusega ning et temale oli antud võimalus seda elu jätkata.