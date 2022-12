Politseinikud võtsid ühed küberpätid kinni, kuid see on vaid jäämäe veepealne tipp!

Politsei pidas Tallinnas kinni kolm meest, keda kahtlustatakse tuhandetele eestlastele SMSide saatmises, seda eesmärgiga pääseda nende pangakontole ligi. Ehkki tegu on suure töövõiduga, on seda veel vara tähistada. Eesti elanikud on küberkurjategijate huviorbiidis ja kelmused ei ilmuta paraku vaibumise märke, vaid vastupidi – kurjategijad muudavad oma tegutsemist kogu aeg!