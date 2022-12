Tartu kärpekohaks sai bussiliiklus: „Tipptunnil ei tohiks liikumine halvemaks minna.“

Sel aastal kulutas Tartu linn linnaliinibussidele 12 miljonit ja järgmise aasta eelarves on selleks 15 miljonit, aga isegi sellise tubli kasvuga ei suuda linn praeguses mahus bussiliine käigus hoida. Hüppelise hinnatõusu toovad Tamme sõnul peamiselt kallim kütus ja bussijuhtide suurem palk. „Võtsime kõige sagedasema väljamisega liinidelt ära väljumisi väljaspool tipptunde,“ seletab Tamm. „Tipptunnil ei tohiks liikumine halvemaks minna, vaid ühel liinil puudutab hõrendamine ka tipptunde. Kärpekohaks on ka hilisõhtused väljumised, kus on väga vähe sõitjaid. Päris viimase väljumise jätame alles, lihtsalt vahepeal läheb hõredamaks.“