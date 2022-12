ÕL VIDEO JA GALERII | Politsei kontrollis talverehve

Keeruliste liiklusoludega on oluline hoolas liiklemine ning kvaliteetsed talverehvid, mis on alates 1. detsembrist kohustuslikud. Talverehve on kahte tüüpi, lamell- ja naelrehvid. Naelrehvid on üldjuhul paremad jäiste teeolude korral, näiteks hooldamata kõrvalistel teedel. Küll aga on nad efektiivsed ka linnaliikluses, seda just pidurdamisel enne valgusfoore, kus lumi on nn jääks kinni sõidetud.