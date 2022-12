Ene Pajula | Mammi ei tahaks olla ämm Maltal

Malta on seni mammi radarilt üldse kuidagi maas olnud. Ta on kogu aeg arvanud, et Eestist väiksem on vaid Island, aga selgub, et Malta on veel pisem. Kuigi, eks see kõik ole nii ja naa. Pindalalt on Island Eestist koguni kaks ja pool korda suurem, kuigi rahvast on seal Eestiga võrreldes vaid kolmandiku jagu – 376 250, aga Malta on – mõelda vaid – pinnalt kolm korda väiksem kui Hiiumaa, aga inimesi elab seal 435 000 ehk 1375 elanikku ruutmeetri kohta (Hiiumaal on alla 10 000 elaniku ehk igal ruutmeetril võib laiutada 9,2 inimest).