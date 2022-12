Seto ülemsootska Anzelika Gomozova kasvatab last, keda nägi esmalt unes

Kuidas saada Setomaa ülemsootskaks? Et alustada päris algusest, tuleb rääkida sellest, kuidas Petserimaa mees kosis Seto naise. Nimelt hakkas Petserimaalt Mõla külast kümnelapselisest mõisnikuperest pärit Aleksander omale naist otsima. Küsinud siis preestrilt, et kas too ei tea kedagi soovitada. Preester soovitas Tarna Olgat, kes elas Luhamaal. Ütles, et tule minuga kaasa ja vaata tulevane pruut üle. Nii nad siis vaatasidki, kaks meest metsatuka vahel, kuidas Olga musta hobusega üksi maad künnab ja ise nii kena välja näeb. Järgmine kord tuli Aleksander juba Olgale kosja. Nii said kokku Anzelika vanaema ja vanaisa, kes hakkasid koos Luhamaal talu pidama. Nende perre sündis kolm last.