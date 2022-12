UUS JUHT SILMAPIIRIL! PPA peadirektori kandidaadiks on Egert Belitšev

„Tema kogemus ja tema võimekus veenda mind, et ta on see inimene, kes vastab politsei tuleviku väljakutsetele. Tal on päris suur rahvusvaheline kogemus, ta on selles valdkonnas töötanud pikka aega Euroopas. Ka migratsioon ja piiri puudutavad teemad on üks tema tugevustest,“ rääkis siseminister Lauri Läänemets ERRi uudisteportaalile, miks ta esitas just Belitševi kandidatuuri.