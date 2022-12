Rahu algab ilusast naeratusest – mida teha, kui kaotasid hambad?

Zaga keskused on kõrgelt koolitatud spetsialistide rahvusvaheline võrgustik, mis on spetsialiseerunud zygomaatiliste implantaatide kasutamisele suure luukaoga patsientide ravimisel. Meetod võimaldab patsiendil 24 tunni jooksul saada fikseeritud hambad, ilma et peaks pikka luusiirdamise protseduuri ette võtma. Zaga lähenemismeetod on patsiendi jaoks väga personaalne, operatsiooni õnnestumise ning positiivsete tulemuste püsimise protsent on suur. Uuringud on tõestanud, et 99% operatsioonidest õnnestuvad täielikult, vaid ühel protsendil juhtumitest on vaja soovitud tulemuste saamiseks täiendavaid abiprotseduure.