ÕL VIDEO | Kolonel Rebo: Putinil on olnud tohutud ambitsioonid, aga vähe jõudu

Rebo alustas heade uudistega: Ukraina kindralstaap on andnud teada, et Vene relvajõud on Zaporižžja mõningates piirkondades taandunud. Praegu on veel ebaselge, kui suure taandumisega tegemist on.

„Tõenäoliselt saame selle teade mõne järgmiste päevade jooksul. Tõenäoliselt on tegemist taktikalise tasandi rinde õgvendamise ja paremate positsioonide võtmisega,“ ütles Rebo. „Samas lahingute raskuspunkt on jätkuvalt Donbassis Bahmuti suunal. Seal on saavutanud mõningast territoriaal-taktikalist edu Vene pool, kes on suutnud hõivata mõningaid positsioone.“

Ukraina jätkab mitmel pool rünnakuid, et vaenlast hävitada ja takistada tema logistika normaalset toimimist.

„Nagu näeme sõja 282. päeval, et need strateegilised eesmärgid, mis on olnud Putini administratsioonil, need ressursid ja tegevused lahinguväljadel on absoluutselt omavahel võrreldamatud. Ehk siis tohutud ambitsioonid, aga vähe jõudu,“ nentis Rebo.

Vähest jõudu kujundab jätkuv probleem elavjõuga ehk inimesi tundub neil järjest vähemaks jäävat. Ka madal väljaõppe tase annab eriti tunda muutuvates ja keerulistes ilmastikuoludes.

„Ilmastikuolude poolest tuleks vaadata Lõuna-Ukrainat täiesti eraldi, sest seal olev teedevõrk ja sademed tähendavad seda, et praegusel aastaajal on seal võimalik sõdida piki teid. See tähendab ka seda, et lahingutegevus on väga lokaalne ja kujuneb välja tee ühel või teisel serval. Liigutakse asulast asulasse, kasutades ära olemasolevat teedevõrku,“ seletas Rebo.