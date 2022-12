Siseminister Lauri Läänemets | Soovitan metropoliidil olla ajalootõlgendustega ettevaatlikum!

Moskva-meelse õigeusukiriku siinne juht Eugeni võrdles intervjuus Postimehele Eesti siseministeeriumi poolt talle Ukraina sõja kohta esitatud küsimust NLiidus 1930ndail aset leidnud ja miljonite surma põhjustanud stalinistliku terroriga. Kas siseminister on jätkuvalt seda meelt, et taoliste avaldustega esinevale metropoliidile Eesti elamisloa allesjätmine on õigustatud? „Alguses oli pöördumine kiriku ja metropoliidi poole avalduse asjus. Kõik on kuulnud 1930.aastate repressioonidest. Inimesed on mures, et mis siis, kui see tagasi tuleb ja kordub,“ võrdles metropoliit.