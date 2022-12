SÕJAKOKKUVÕTE | Presidendiproua kohtus kuningaga

Kui viimases sõjakokkuvõttes oli juttu Ukraina saatkonna töötajast Madridis, kes sai kirjapommi avades kergelt viga, siis nüüd on teada, et Hispaania pealinnas saatis keegi tabamata isik või isikud kirjapomme mujalegi. Neid oli kokku vähemalt viis. Peale Ukraina saatkonna said lõhkekehaga saadetise ka Hispaania peaminister Pedro Sanchez ja USA saatkond. Sancheze lauale ohtlik kiri ei jõudnudki, selle teekonna peatas tema turvameeskond. Üks kirjapommidest saadeti Zaragoza linnas asuvasse militaartehasesse, kus valmistatakse granaadiheitjaid, mida Hispaania valitsus on Ukrainale annetanud. Hispaania riigikohus algatas uurimise võimaliku terrorismijuhtumi kohta ning selle alguses usuvad korrakaitsjad, et saadetised pandi teele Hispaaniast, mitte välismaalt, kirjutab EuroNews. Venemaa saatkond Hispaanias reageeris samuti ning mõistis igasuguse diplomaatiliste töötajate hirmutamise ja terroriteod hukka.