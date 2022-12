Juhtkiri | Siseminister supsutab miljoneid

Kuid põhiline on hoopis muus – mida on meie kõigi turvalisuse eest hoolt kandval siseministeeriumil pistmist lasteaedade ja koolimajade remondiga? Seda enam, et oleme lakkamatult kuulnud, kuidas raha ei jätku ei politseinike palkadeks ega moodsa idapiiri väljaehitamiseks. Sama huvitav on 245 tuhande andmine Türi pritsumeestele ning miljoni suunamine üle kultuuriministeeriumi Türi keskväljaku ehitamiseks. Heldusel on tegelikult lihtne seletus – Läänemets on just seal mitmel korral valimistel kandideerinud ja suurde poliitikasse tuule tiibadesse saanud. Sestap pole põhjust üllatuda, kui Läänemets suunab kunagise Väätsa vallavanemana 300 tuhat ka sellessegi valda.

Mis on sellel pildil valesti? Mis mõtet on riigieelarve koostamisel, kui ministeeriumid tõstavad omatahtsi miljoneid sinna-tänna? On ju selge, et raha liigutatakse ikka vastavalt sellele, kes on parajasti otsustaja. Seda on näha ka Läänemetsa eelistustest. Kui silm poliitiliste eelistuste koha pealt kinni pigistada, võiks ju väita, et pole ju tähtis, mis värvi on kass, peaasi, et ta hiiri püüaks. Lapsevanemal on ju ükskõik, kelle taskust on kooli või lasteaia remondiraha tulnud, kui ta saab oma võsukesse saata tänapäeva nõuetele vastavalt remonditud haridusasutusse.