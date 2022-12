Soomlasest kirjanik Mika Keränen süstib välistudengitesse eesti keelt: „Ma tahan, et nad märkaksid selle erilisust.“

„Ma tahan, et nad märkaksid eesti keele erilisust maailma keelte peres. Kui nad seda märkavad, siis nad mõtlevad, et vaata kui huvitav – see on täiesti teistmoodi keel. See on see, mis võlus mind ja mis võlub ka teisi. Kui nad natuke selle peale mõtlevad,“ räägib soomlasest lastekirjanik Mika Keränen, kes õpetab Eesti maaülikoolis eesti keelt.