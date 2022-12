„LUBATE TAL VASTATA KA?“ USA poliitikud läksid Eestisse valitud suursaadikut küsitledes tülli

Kent on nimelt Bideni valik uueks suursaadikuks Eestisse ning ta seisis senati välissuhete komisjoni ees. Kent on riigipea pojast Hunter Bidenist ja tolle seotusest Ukraina gaasifirmaga varem rääkinud. Kuid enne, kui ta jõudis Cruzi küsimusele vastata, sekkus New Hampshire'i osariigi demokraadist senaator Jeanne Shaheen.