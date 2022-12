Kohus hakkab kiirlaenuärimehe korterite riigi kasuks koormamist arutama

Harju maakohtu otsusega karistati Autopanti ja selle omanikku Sergei Ankipovitšit kokku üle 300 000 euroga. Harju maakohus on varem seadnud Ankipovitši rohkem kui 100 000 eurot maksvale Bentleyle hüpoteegi riigi kasuks ja Eesti Ekspressi teatel lasub kohtulik hüpoteek ka viiel korteril, mida Autopant omab Tallinna kesklinnas. Kohtulike hüpoteekide taga on kriminaalasi, kus uuriti Autopandi väidetavat majanduskuritegu. Sergei Ankipovitši süüdistataksetegevusloata majandustegevuses krediiditeenusega seotud tegevusalal. Nimelt sõlmis Autopant juhatuse liikmeAnkipovitši juhtimisel 21. märtsist 2016 kuni 8. märtsini 2019 füüsiliste isikutega vähemalt 900 tarbijakrediidilepingut, seisab Riigikohtu otsuses. Nende lepingute alusel kohustus osaühing väljastama laene summas 2 685 398 eurot. Lepingute keskmine intressimäär oli 4,10% kuus (s.o 49,2% aastas) ja nende alusel tekkis Autopandil tarbijate vastu nõudeid kogusummas 3 914 331 eurot 67 senti (sh 1 228 933 eurot 67 senti intressinõudeid). Ühtlasi reklaamis Autopant tarbijatele krediidi andmist veebilehel www.autopant.ee, märgib kohus.

Tallinna ringkonnakohus jättis Sergei Ankipovitši kaitsja vandeadvokaat Margus Mugu esitatud apellatsioonkaebust arutades karistused samaks, aga luges tõendatuks neli laenulepingut ja vähendas väljamõistetavat summat 605 000 eurolt 2752 euroni, tühistas korterite hüpoteegid ja Bentley arestimise.