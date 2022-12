FOTOD | Laululoojad on teda alati armastanud: Viivi Luik sai Tartu ülikoolilt rahvusmõtte auhinna

„Ta harib meid, eestlasi, juba maast madalast, on kirjutanud aabitsaid, Leopoldi jutte ja luulet lastele. Eesti laululoojad on teda alati armastanud. Ta on poeet, kes esindab seda põlvkonda, kellelt laenatud laulutekstides on veel tunnet, mõtet ja kontrastide ilu, harmooniat ning meloodiat,“ iseloomustab Tartu ülikooli Eesti kirjanduse professor Arne Merilai tänavust Eesti rahvusmõtte auhinna laureaati, poeeti ja kirjanikku Viivi Luike.