VIDEO | NARKODIIL LÕPPES VÄGIVALDSE ARVETEKLAARIMISEGA! Koolipoiss viidi karistuseks metsa ja aheldati puu külge: „Kumb jalg sulle olulisem on?!“

Paberi peal on 17aastane Mattias (kohtu palvel on alaealise noormehe nimi muudetud – H. M.) keskmisest paremal järjel pealinnapoiss. Pärit korralikust perest, kus nii ema kui isa töötavad avalikus sektoris. Noormees ise on õppinud eliitkoolis, hiljem ka nooblis erakoolis, kus aastane õppemaks küündib tuhandete eurodeni.

Ent see on kõigest fassaad. 2021. aasta maikuus, siis veel 10. klassi poisina, paluti Mattiasel politseijaoskonnas laua taha istet võtta. Kuu aega varem oli ta iseenda rumaluse tõttu sattunud korralikku jamasse – sellisesse, mis ei lasknud end kuidagi unustada.

„Sõidame Männikule?“ arutavad mehed omavahel.

„Millise käe tal katki lööme?“ küsib üks.

Seejärel pöördutakse Mattiase poole.

„Kumb jalg sulle olulisem on?!“

Poiss vastas, et vasak. Selle jalaga lööb ta palli.

„Tead, mille eest see on?!“

„Jaa, tean,“ vastab Mattias, mõistes, et pettus on ta viimaks kätte saanud.