Eesti Panga andmetel tegid eelmise aasta kolmandas ja neljandas kvartalis e-ostlejad makseid välismaistele kauplejatele summas 520,6 miljonit eurot, kuid maksu- ja tolliameti (MTA) andmetel deklareeriti Eestis samal perioodil müügikäive 156,8 miljoni euro ulatuses. Kui Eesti tarbijad ostavad välismaistelt e-poodidelt kaupa, tuleb selliste kaupade ostmisel maksta käibemaksu. E-pood peab tavaliselt lisama müügihinnale tarbijast ostja elukohariigi käibemaksu. Näiteks Saksa e-pood peab lisama müügihinnale Eesti käibemaksu, kui ma ostan kauba Eestisse ja minu elukoht on siin – ja maksma selle ostja elukohariiki. Kuna Eesti maksuamet ei saa sellistest välismaa e-poodide müükidest mingil viisil teada, jätavad e-poed käibemaksu tihti maksmata. Seega küsimus on, kuidas teha nii, et Eest MTA saaks nendest ostudest teada.