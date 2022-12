„SÜDA VALUTAB IGAL HOMMIKUL.“ Pisikeste aabitsaküttide koolitee tekitab lapsevanemates õudu

Novembri alguses šokeeris Eestit uudis Saaremaalt, kus Kuressaare külje all sai autolt surmava löögi 14aastane tüdruk. Tolle argipäeva hommikul oli õues tõeline koerailm: pime ja vihmane. Õnnetus juhtus kergelt kurvilisel teelõigul, kus kiirused küündivad 90 km/h. Jalakäijate teekonna hõlbustamiseks on sinna rajatud kergliiklustee koos tänavavalgustusega. See luksus paiknes aga vaid maantee ühel poolel. Saatusliku löögi sai tüdruk aga teisel pool maanteed, kus bussipeatuse juurde saab mööda kitsast teepeenart. Ehkki vigastatud tüdruk viidi kohe Tallinna lastehaiglasse, ei õnnestunud meedikutel paraku tema elu päästa. Laps suri samal õhtul.