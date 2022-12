Diabeetik ei leia apteegist elutähtsat insuliini: „Kui ma seda ei saa, tõuseb veresuhkur. See tähendab ühte ja sama asja – surma.“

Diabeeti põdev Tõnis (51) avastas neljapäeval üllatusega, et ei leia e-apteegist oma insuliiniravimit.„Sellist asja pole varem insuliiniga olnud. Tarnetega on vist mingi probleem,“ ütleb ta. Tõnis kasutab Tresiba-nimelist ravimit, mille manustamine on talle elutähtis. Tal on kodus veel üks karp Tresibat, millest jätkub kolmeks nädalaks.