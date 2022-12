SISEMINISTRI RAHAKÜLV! Lauri Läänemets eraldab raha koolide-lasteaedade ehitamiseks. Opositsiooni sõnul näeb see väga halb välja

Iga aasta lõpus lisandub juba riigikogus kaks lugemist läbinud riigieelarvele viimasel hetkel veel mitme miljoni eest lisakulusid. Enamasti suunatakse see raha kohalikele omavalitsustele ja mittetulundusühingutele. Pole saladus, et omavalitsustest osutuvad valituks ikka need, kus võimul mõni valitsuspartei, ning samuti täiesti juhuslikult saavad toetust just need MTÜd, mis seotud mõne valitsuserakonnaga.