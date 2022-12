GALERII | Kaitseväe Akadeemia mälestas detsembrimässus käigus langenud kadette

„Täna me tajume, et keskkond, kus me elame, ei ole enam nii turvaline kui aasta tagasi samal ajal,“ ütles Kaitseväe Akadeemia õppurkorpuse ülem kapten Märt Reedi varahommikusel mälestusrivistusel lisades, et „Sõda Ukrainas on muutnud meie jaoks julgeolekukeskkonda märkimisväärselt, kuid meie kodumaa pinnal on järjest rohkem liitlaste üksuseid, kellega koos harjutame ning koostööd teeme, et tagada siinses regioonis julgeolek.“