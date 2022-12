Financial Times valis Sanna Marini maailma mõjukaimate naiste hulka ja meenutas ka Mart Helme kurikuulsaid sõnu

Financial Times nimetab Sanna Marini kartmatuks liidriks ja toonitab, et Marin oli 34aastaselt peaministriks saades maailma noorim liider, vahendab Ilta-Sanomat. Artiklis käsitletakse Soome peaministri aastat ning mainitakse Soome viimist NATO-sse ja Venemaa-vastaseid sanktsioone. Meenutatakse ka Sanna Marini peoskandaali, mis Financial Timesi väitel näitab, et naispoliitikute vastu ilmutatakse suuremat sallimatust kui meespoliitikute vastu.