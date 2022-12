Politsei uurib kiriku süütamist

Kriminaalmenetlus alustati paragrahvi alusel, mis käsitleb võõra asja rikkumist või hävitamist. „Põlengu tekkepõhjus on endiselt selgitamisel, kuid peamise versioonina on uurimisel süütamine,“ on öelnud varasemalt Narva politseijaoskonna uurija Vitali Kondratjev . Kiriku põlengus hävis ikoone ja ikonostaas. „Pärast esimest süütamist 2019. aasta novembris pandi kogu territooriumile liikumisandurid ja need andsid häiret. Kuulsin läbi une signaali ning kui ma õue jooksin, siis nägin, kuidas noor mees – aastates 25 kuni 35 – viskas mingi tulelondi kiriku ja ehituskonteineri vahele. Ta jooksis juba metsa, nii et ma nägin teda ainult selja tagant,“ meenutas mullu kiriku ülem Kornili Morozov. Politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Pirjo Neissaare sõnul käib kiriku süütamise juhtumis menetlus siiani.