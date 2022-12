Narva linn pidi kõrvaldama tanki kujutavad küünlad

Novembri keskel kirjutas ERR, et Narvas kogunes umbes kümmekond inimest tankiausamba endisesse asukohta monumendi teisaldamist meenutama. Alates 16. augustist pole vist möödunud päevagi, kui inimesed sinna ei koguneks, et kaotatud monumendile austust avaldada. Mõni aeg tagasi pöördus Narva linnavalitsuse poole politsei, sest Narva linna elanikud on andnud teada, et Jõesuu tänav 175 asuval territooriumil on küünaldest moodustatud tanki ja viisnurga kujutised, mida võib seostada sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümbolitega ja mille avalik eksponeerimine häirib oluliselt kaaskodanikke ning kvalifitseerub väärteoks. „Seoses sellega palume alates 9. septembrist kuni vajaduse äralangemiseni korraldada Jõesuu tn 175 asuval Narva linnale kuuluval territooriumil selliste küünaldest või muudest objektidest moodustatud kujutiste, mida on võimalik käsitleda sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümbolitena, viivitamatu ja vajadusel järjepidev eemaldamine avalikust ruumist,“ teatas Narva politseijaoskonna juht Indrek Püvi linnavalitsusele. Vastasel juhul on politseil korrakaitseseaduse järgi õigus korrarikkumine omal jõul kõrvaldada, lisas ta. Narva linnapea Katri Raik ütles, et kujutised on eemaldatud.