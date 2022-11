SÕJAKOKKUVÕTE | Ukraina saatkonna töötaja sai pommiplahvatuses viga

Izjumi muuseumitöötajad said hakkama eduka pettemanöövriga, kui asendasid okupatsiooni ajal ühe muuseumieksponaadi, 300 aastat vana Ivan Mazepa evangeeliumi, sarnase raamatuga. Okupandid õiget evangeeliumi ei leidnudki ja nüüd on see turvaliselt ukrainlaste käes.

Vene väed pommitasid Sumõs haiglat, mis oli patsiente täis. Hukkus 15aastane poiss. Presidendikantselei asejuhataja Kõrõlo Tõmošenko sõnas kolmapäeval, et viimase ööpäeva jooksul on Vene väed Sumõ oblastile korraldanud 158 suurtüki- ja 28 miinipildujarünnakut. Kannatada said kodud, elektriliinid, aidad, põllumajandusmasinad, eraautod ja haldushooned.