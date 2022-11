Juhtkiri | Kes hooldab hooldajat?

54% hooldajatest on oma kohustuste tõttu pidanud igapäevaelus millestki loobuma – nad ei saa käia koolis ega tööl nii palju, kui soovivad, tegelda hobidega ega veeta sõpradega aega. Mõni on loobunud unest. Enamik hooldajaid ehk 56% ei kasuta hooldamisel tasulisi teenuseid ega abi, sest enda hinnangul nad ei vaja seda. 24% hooldajatest ei kasuta tasulisi teenuseid, sest neil pole selleks raha. Samas vastas 49% küsitletutest „jah“ küsimusele „Kas tunnete vajadust tulevikus kasutada teiste inimeste või hooldusasutuste poolt pakutavaid tasulisi abistamis- või hooldusteenuseid inimese jaoks, keda praegu abistate/hooldate, et oma hoolduskoormust vähendada?“.