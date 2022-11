ÕL VIDEO | TASUB TEADA: päästeamet demonstreeris, kuidas kõlab ohusireen

„Ligi miljardi euro suuruse sõjalise kaitse-eelarve kõrval on see väike ent hädavajalik investeering, millega saame tagada oma Eesti elanike turvalisuse, kaitstuse, valmisoleku ja toimetuleku kriisides,“ lisas ta.

Päästeamet alustas ühtse üle-eestilise ohusireenide võrgustiku arendamisega tänavu kevadel. Eesmärk on välja töötada süsteem, mis võimaldaks jõuda võimalikult suure arvu elanikeni ning mida oleks võimalik keskselt käivitada. Elanikkonnakaitse vaatest on see suurim investeering, mida viimase 30 aasta jooksul on tehtud.