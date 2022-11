Pudeli rummi joonud mees põletas korteri maha: võtsin laest suitsuanduri ära, et see piiksuma ei hakkaks!

„Ma olin närvis, sest olin just pandimajas oma telefoni pantimas ja vist unustasin ID-kaardi sinna,“ räägib uurijatele Ervin, mispärast ta toas suitsu kimus ning konid igale poole laiali pildus. Enda jutu järgi tegi ta kõik selleks, et korter läheks põlema, ent räägib samas, et ei põhjustanud tulekahju meelega.