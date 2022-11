IMELINE LEIDMINE: väikelapsena röövitud naine kohtus enam kui pool sajandit hiljem oma tegeliku perekonnaga

Fort Worthis elanud 22aastane ameeriklanna Alta vajas 1971. aasta suve lõpus hädasti lapsehoidjat, kuna tal endal polnud võimalik töökohustuste tõttu oma pisitütart valvata. Naine oli pannud juba mõned päevad varem kohalikke ajalehte vastava töökuulutuse. Temaga võttiski ühendust tundmatu naine, kes pakkus oma teenuseid. Lapsehoidja jutt tundus pealtnäha ilus. Too rääkis Altale, et tal on kodus suur õu ning ta kannab hoolt ka mitme teise lapse eest. Ent kokkulepitud kohtumisele lapsehoidja ei ilmunud. Kuna Altal oli asjaga kiire, otsustas ta siiski naise palgata.

Alta jättis 23. augustil pea kaheaastase Melissa tööle rutates toakaaslase juurde, kes pidi pisipõnni peagi saabuvale lapsehoidjale üle andma. Kõik läks esialgu plaanide kohaselt, ent kui lapsehoidja – kes nimetas end Ruth Johnsoniks – järgmisel päeval Melissaga ei naasnud, sattus ema mõistetavalt paanikasse ja teavitas politseid. Ametivõimude uurimine osutus aga viljatuks. Beebi Melissa oli teadmata kadunud.