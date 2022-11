RIKKAIM LINN ON EESTIS TARTU! Linn nõuab koolides kalleid mahelõunaid, aga kinni maksku emad-isad

Ebavõrdsus koolilõunate osas kasvab Eesti linnades ja valdades enneolematu kiirusega. Riigi suurima koolitoitlustaja Baltic Restaurants Estonia juht Aaro Lode ütleb, et sellal kui Tallinnal on koolitoidule keskmised nõuded, on Paides ainus kriteerium hind ehk odavus. Tartus ollakse aga Lode sõnul jõutud seda linna iseloomustavate mahenõuetega teise äärmusesse. „Te näete juba Tallinnast Tartusse sõites väga suurt vahet!“ ütleb Lode.

Tartu ei paista silma üksnes koolilõuna kõrge maksumusega, vaid ka suure mahetoidulembusega. Kui seni pidi koolides olema mahetoidu osa vähemalt 20 protsenti, siis praegu valmistab linnavalitsus ette riigihanget, mille tulemusena peab mahetoidu määr kasvama kümne kooli lõunais 51–80 protsendini.

Tartu toitlustaja Toidutorn juhataja Jaanus Pullese sõnul pole selline soov realistlik. „Selle 51 protsendi saavutamiseks tuleb teha täiesti ebamõistlikke asju, nagu näiteks Saksamaalt sealiha toomine. Eesti põllumajandust see ei toeta, sest meil peaaegu pole ei mahesiga ega mahekana,“ lausub ta.

„Täiesti nõus, et tekib rumal olukord,“ nõustub Tartu abilinnapea Lemmit Kaplinski (SDE).