POLITSEI HOIATAB: pakifirmade nimel saadetakse petusõnumeid

„Kui ootad jõuludeks pakki või kaarti, siis ära muretse – Omniva, DPD, Itella ja teiste kullerteenuste päkapikud teevad kõik selleks, et need õigel ajal kohale jõuaksid,“ rahustab politsei.

Omniva nimel saadetavates petukirjades väidetakse, et paki kohale toomisega on tekkinud tõrked ja maksta tuleb tollimaksu. E-kirja juurde on lisatud link, mille avamisel ilmub ekraanile jäljendatud Omniva koduleht, kus palutakse sisestada oma pangakaardi andmed. Seda ei tohiks kindlasti teha, kõige kindlam on e-kiri hoopis kustutada.