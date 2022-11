KRIITIKA HÄVITAB TRENNIRÕÕMU: „Mida „see“ saalis teeb!“ ja „Olen ainuke trulla.“

„On juhtunud, et jõusaalis ja grupivõimlemises olen olnud kõige tüsedam ning minu poole on hävitavaid pilke ja ühmamisi läkitanud eelkõige just üksikud anorektikud,“ tõdeb treeningutel kriitikat kogenud Tiia. Õhtuleht uuris seitsmelt naiselt, millist kriitikat on nad ülekaalulisena trenni minnes kuulnud.