SEE ON SINU ELU VÕIMALUS! | Bose ja Hanna Martinson kutsuvad osalema staariotsingul, mille võitja saab endale laulu, muusikavideo ja kontserdi!

Nii et kui oled vähemalt 15-aastane ja muusika on sinu kirg, siis võta osa Bose staariotsingust! Salvesta video, kus laulad mõnda enda kirjutatud lugu või oma lemmikloo cover’it ning lae see oma YouTube’i kontole. Seejärel saada video YouTube’i link e-mailile [email protected] ja lisa juurde ka enda kontaktandmed. Laule saab esitada kuni 28.02.2023.