DEPRESSIOON JA RAHANAPPUS: 170 000 inimest hooldavad oma lähedast. Paljud neist on kukkunud ka ise musta auku

„Mõttemaailm, et mina pean olema teise jaoks, on hooldajatel nii juurdunud. Ka enda jaoks tuleb aega võtta!“ julgustab sotsiaaltöötaja neid, kes hooldavad oma lähedast. Selliseid inimesi on Eestis umbes 170 000, ilmneb trükisoojast uuringust.