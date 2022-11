Tallinna linnaosakogud ei toetanud linna järgmise aasta eelarvet

„Esitatud eelarve on läbipaistmatu ja kohati üldsõnaline ega ole aru saada, kui suured on osade objektide konkreetsed kulud,“ sõnas Pirita linnaosakogu esimees Kaupo Nõlvak.

Kristiine linnaosakogu esimees Kristo Enn Vaga märkis, et neile anti eelarvega tutvumiseks ja sinna muudatusettepanekute esitamiseks aega vaid kolm tööpäeva.

„Nii lühikese ajaga ei olnud võimalik teha eelarvesse kuigi sisulisi ettepanekuid. Kogu eelarve menetluskäik näitab väga järjekindlat linnavalitsuse poliitikat, et linnaosakogud on vaid formaalne nähtus ilma sisulise otsustusprotsessita. Selline ei tohiks olla pealinna juhtimiskultuur. Seetõttu tegime ka oma ettepaneku protsessi muutmiseks,“ selgitas Vaga.

Nõmme linnaosakogu juht Vilja Toomast lisas, et kehtiv menetlusprotsess vajab kindlasti kaasajastamist. „Linnaosakogud tuleb muuta nähtavamaks ning anda neile suurem otsustusõigus ja võimalus koostada sisulisi ettepanekuid pikema aja jooksul, sest linnaosakogud on kodanikule kõige lähemal ja nende arvamus ning ettepanekud on vajalik tagasiside,“ sõnas Toomast.