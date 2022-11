FOTOD | SUUR ÕNNETUS EESTI SAATKONNAS: kunstiteosed õnnestus küll päästa, ent kohutavalt kahju on ikka...

Möödunud nädalavahetus oli ameeriklastel pikk – tänupüha 24. novembril, sellele järgnev Must Reede on enamikel inimestel samuti vabaks antud või võetud. Isegi jõulude periood ei pruugi USAs ruttu kellegi appi leidmiseks nii keeruline olla – jõule tähistavad ameeriklased nimelt vaid ühe päeva, 25. detsembril. Ühesõnaga, kõige halvem aeg selleks, et juhtuks mingi kolossaalne jama. Paraku läks just nii Washingtonis Eesti suursaatkonnas, alles hiljuti ilusaks renoveeritud ajaloolises hoones.