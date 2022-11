Juhtkiri | Kuidas supsutada joobareid?

Jõulueelsel ajal on ju tore lugeda, kuidas kohtu all olev Hillar Teder Keskerakonna rahalunimise peale vastab nagu lapsega rääkides: päkapikk pakib, piparkoogid on alles ahjus. Kuid vaevalt sellelgi juhul Jaanus Karilaid jõuluvanalt piparkooki tahtis, kui meenutada, kuidas ühe varasemal juhul sidrun tähendas hoopis miljonit.

Keskerakonna puhul ei saa ka öelda, et neist kahju oleks, sest tegu pole selle partei puhul sugugi esimese kohtuasjaga ning aega meeleparanduse teele asuda on olnud piisavalt. Võlad ja rahanappus ei saa olla õigustuseks sogases vees kala püüdmiseks, eriti teades, et erakonna varasema käitumise tõttu on nende tegemised organite teravdatud luubi all ka edaspidi. Keskkriminaalerakonnaks hüüdmine pole tekkinud ju tühjalt kohalt. Õigussüsteemile vastandumine ning ohvrirolli valimine ei suurenda ühiskonna kaastunnet ega saa olla ka teeks senise minevikuga hüvasti jätmisel.

Nüüd me teame tänu kohtuistungile, et suurärimees Tederi plaan oli hakata valimiste eel erakondi igakuiselt rahaliselt „supsutama“. Liigsest lugupidamisest selline jaokaupa jagamine ei kõnele, liiati kui ärimehed räägivad omavahel tolle partei juhtfiguuridest kui „Keskerakonna joobaritest“.

Kuidas on aga võimalik olukord, et üksteisest lugu ei peeta, kuid ometi tilgutavad ärimehed erakonnale raha? Küsimuse võiks püstitada ka pisut teistmoodi – kas aus äri on Eestis võimalik? Pole ju saladus, kui raske on pealinnas ehitusasjadega edasi liikuda, mis võib nii mõnegi meeleheitele kui mitte rahalistesse raskustesse viia.