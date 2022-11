SÕJAKOKKUVÕTE | Moskva esitas Indiale poenimekirja

Moskva saatis Indiasse nimekirja enam kui 500 tootega, mida sooviks sealt importida, kuna mujalt sanktsioonide tõttu seda enam teha ei saa. Kaupade seas on ka näiteks autode ja rongide varuosad. Reuters kirjutab, et kuigi nimekirja maht tuli Indiale üllatusena, on ta kauplemisest huvitatud – ent mõned firmad muretsevad samas lääne pahameele alla sattumise pärast. Pole teada, kui suurel määral Kremli soovidele vastu tullakse.

Maksu- ja tolliamet andis teada, et alates 5. detsembrist on ettevõtetel keelatud importida Venemaa naftatooteid. Venemaalt pärit naftal põhinevate kütuste ja õlide import on ettevõtetele lubatud kuni 5. detsembrini 2022, eraisikutele veidi enam. „Eelkõige puudutab 5. detsembri tähtaeg ettevõtteid ning see on oluline meede Ukraina toetamiseks Venemaa sissetulekuallikate piiramisega. Eraisikutele on oluline meelde jätta, et reisijatele keelatakse kütuse vedu Venemaalt alates järgmise aasta 5. veebruarist,“ kommenteeris Valeri Rauam, maksu- ja tolliameti ühiskonnakaitse valdkonna juht.