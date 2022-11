EI POOMISELE! Jaapani surmamõistetud kaebasid riigi kohtusse

Jaapanis kasutatakse surmanuhtluse täideviimisel endiselt poomist, ilma ühegi alternatiivita. Vangidele antakse lähenevast surmast teada vaid mõni tund enne selle saabumist. Just selline äkkteadaanne on Jaapani võimude silmis inimlik, et hukatav ei peaks päevade viisi halva uudise käes „marineerima“.