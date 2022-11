LAHENDAMATA NELIKMÕRV: USA väikelinn elab pidevas hirmus

Ööl vastu 13. novembrit toimunud pussitamises hukkusid 20aastased Ethan Chapin ja Xana Kernodle ning 21aastased Kaylee Goncalves ja Madison Mogen. Esimesed kaks olid paar, Kaylee ja Madison aga parimad sõbrannad pisikesest peale. Tüdrukud üürisid koos veel kahe tudengiga linnas üht maja. Ethan nendega seal küll ei elanud, kuid läks pärast õhtul pruudiga väljas käimist tolle juurde ööbima. Hommikul leidsid kaks kaasüürnikku ühe surnukeha ning kutsusid kohale lähedal elanud sõbrad, arvates, et hukkunu on lihtsalt minestanud. Politsei kinnitas, et kõik majasviibinud teevad uurijatega koostööd ja ükski neist pole kahtlusalune. Ent kes siis tappis neli süütut noort – ja veel niimoodi, et keegi seda ei kuulnudki? Polnud ainsatki märki sellest, et mõrvar oleks majja jõuga sisse tunginud.